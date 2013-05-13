Altın neden düşüyor?

Altın fiyatları Nisan ortasındaki büyük düşüşün ardından toparlanmaya başlamıştı. Ancak son dönemde yeniden hızlı değer kaybı sürecine girdi.

cnbc-e'nin haberine göre, uzmanlar dolar endeksindeki yükselişin altın fiyatlarındaki düşüşün temel nedeni olduğunu söylüyor.

Dolar endeksi, yani doların diğer para birimleri karşısındaki değerini belirleyen endeks iki günde neredeyse yüzde 2 değerlendi.

Doların değerlenmesi altının değer kaybetmesine neden oluyor. Altının, dolar cinsinden satın alması zor bir varlık haline gelmesi, değerli metale olumsuz etki ediyor.

CNBC kanalına katılan finansal danışmanlık şirketi RBC’nin değerli metaller analistlerinden George Gero, “Dolar hareketleri altında satış getirdi. Çünkü güçlü dolar altının değerlenmesi ve pahalı bir yatırım aracına dönüşmesine neden olur” dedi.

Altının onsu Pazartesi günkü işlemlerde yüzde 1,5’in üzerinde değer kaybederek 1,426 dolara geriledi.