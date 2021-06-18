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Ekonomi

Dolardaki yükseliş altını da vurdu; ons altın 1.784 dolar; gram altın 501 TL

18 Haziran 2021 11:17

Amerikan Merkez Bankası (Fed), faiz artırım öngörüsünü 2024'ten 2023'e çekti. Faiz artırımındaki bir yıllık erkene alma doların değer kazanmasını sağlarken, sert düşen altının ons fiyatı 1,780 - 1,785 dolar aralığında yatay hareket ediyor.

Emtia piyasalarındaki spot işlemlerde altın; yüzde 0.64 artışla 1,784.55 dolar civarında.

İç piyasada ise gram altın 501 liraya yükselirken, çeyrek altın 825 liraya yükseldi.

Cumhuriyet altını ise 3,290 liradan alıcı buluyor.

Altın bu seviyeleri son olarak Mayıs ayında görmüş ardından yükselişe geçmişti.



 

 

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