Çevrecilerin açtığı davaya MHP’li belediye de müdahil olarak katılacak

Kütahya Tavşanlı ve Simav ilçelerine bağlı Örencik ve Avcılar köylerinde açılmak istenen altın madeni için verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararının iptali için Kütahya Barosu Çevre ve Kent Hukuku dava açtı. Davaya Kütahya Barosu Çevre ve Kent Hukuku, Kütahya CHP İl Başkanlığı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Bursa Barosu ile MHP'li Kütahya Belediyesi de müdahil olarak katılacak.

Kütahya Simav ve Tavşanlı ilçeleri arasında Örencik-Avcılar köylerinde açılmak istenen altın madeni işletmesine ilçe sakinleri ve Kütahyalılar karşı çıkıyor. Altın madeni işletmesi için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun iptali istemiyle Kütahya Barosu Çevre ve Kent Hukuku tarafından ÇED olumlu kararının iptali için Kütahya Bölge İdare Mahkemesi’ne dava açıldı.

Sözcü'den Kemal Atlan'ın haberine göre, Kütahya Barosu Çevre ve Kent Hukuku tarafından yargıya taşınan ÇED iptal davasına Kütahya Çevre Derneği, Kütahya CHP il örgütü, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Barosu da müdahil oldu. Kütahya Belediye Meclisi CHP Grubu, mecliste verdiği önerge ile Simav Örencik -Tavşanlı Avcılar köyleri üzerinde planlanan Altın Madeni projesine karşı açılan ÇED İptal Davasına Kütahya Belediyesi de müdahil olarak katılma kararı aldı.