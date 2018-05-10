CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Çanakkale ve Kazdağları için "tehlike çanları çaldığını" belirterek, “Kanadalı şirket Alamas Gold’un taşeronu Doğu Biga Madencilik A.Ş., Doğu Biga Madencilik A.Ş. Kirazlı Köyü Balaban Mevkii ile Bayramiç ilçesi Cazgırlar Köyü orman sahasında ağaç kesim faaliyeti gerçekleştiriliyor. Altın madeni için yaklaşık bir milyon ağaç kesilecek” dedi. Sarıbal bu orman talanının yasadışı olduğuna dikkati çekerek konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Birgün'de yer alan habere göre basın açıklaması düzenleyen Sarıbal, şunları kaydetti:

“Alamas Gold’un taşeronu Doğu Biga Madencilik A.Ş., Kirazlı Köyü Mevkiinde ‘Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Kapasite Artışı ve Zenginleştirme Tesisi Projesi’ için 2 Ağustos 2013’te ÇED olumlu kararı aldı. ÇED olumlu kararının iptali istemiyle hukuksal mücadele yürütüldü. Danıştay 14’üncü Dairesi 2017/6483 sayılı kararı ile ÇED Raporunun ‘hukuksuz’ olduğuna hükmetti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın karar düzeltme talebi Danıştay’ın 2018/265 sayılı kararı ile oybirliği ile reddedildi.



Bu karara rağmen, üç maden ruhsatı alanını birleştirerek 34 bin 320 dönüm büyüklüğündeki bir alanda faaliyette bulunan Doğu Biga Madencilik A.Ş arazi üzerinde zenginleştirme faaliyetini, Danıştay kararı Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğüne tebliğ edilmesine rağmen yaklaşık bir milyon ağacı keserek sürdürmektedir. Ormanların korunmasında anayasal olarak görev ve sorumlulukları bulunan bu kurumlar ağaç katliamına göz yummakta ve görevlerini kötüye kullanmaktadır.”

Su kirletilecek

Çanakkale’nin tek içme su kaynağı olan Atikhisar Barajı’nın da tehlike altında olduğunu belirten Sarıbal, “İşletmeye geçilirse 10 yıllık işletme döneminde, şirket kapasitesini artırmadığı taktirde 100 milyon ton su kirletilecek. Ayrıca barajı besleyen tüm yeraltı ve yerüstü su kaynakları kirlenecektir. Şirketin 10 yılda kullanacağı su Atikhisar Barajı su tutma kapasitesinin 2 katıdır. Barajın çoğu zaman tam dolu seviyesine ulaşmadığı düşünüldüğünde, 10 yıllık dönemde barajda tutulacak olan 3 yıllık suyun tamamı maden şirketine verilse bile bu tutar onlara yetmeyecektir” dedi.