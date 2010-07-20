-ALTIN MADALYALI YÜZÜCÜNÜN HEDEFİ BÜYÜK İSTANBUL (A.A) - 19.07.2010 - Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ediz Yıldırımer, ''Bu, hedeflerim için bir başlangıç. Bundan sonraki hedeflerim daha büyük olacak'' dedi. Finlandiya'da yapılan Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na katılan Milli Takım kafilesi, İstanbul'a döndü. Şampiyonada 800 metre serbestte altın, 1500 metrede de bronz madalya kazanan Ediz Yıldırımer'i, Atatürk Havalimanı'nda ilk kutlayan ailesi oldu. Ediz Yıldırımer, Türk bayrağını göndere çektirdiği ve İstiklal Marşı'nı çaldırdığı için çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Kendisiyle gurur duyduğunu belirten Yıldırımer, ''Hedeflerime giden yolda her şeyi yapacağım. Bunun devamı gelecek'' dedi. Yıldırımer, bundan sonraki hedefinin 2012 ve 2016 olimpiyatları olduğunu ifade ederek, bu yolda emin adımlarla ilerlediğini kaydetti. Altın madalya kazanmasına fazla şaşırmadığını ifade eden Yıldırımer, şampiyonaya böyle bir başarıya imza atacağına emin olarak gittiğini söyledi. Yıldırımer, ABD yüzücü Micheal Phelps'in çalışma tekniklerini kendine örnek aldığını kaydetti. Ediz Yıldırımer'i Atatürk Havalimanı'nda eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen de telefonla arayarak kutladı.