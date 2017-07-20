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Spor

Altın madalyalı Mizgin Ay, Avrupa'da yarı finalde!

17 yaşındaki sporcu, yarı final koşusunu bugün yapacak

20 Temmuz 2017 15:48

İtalya'nın Grosseto kentinde bugün başlayan U20 Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nda Mizgin Ay, 100 metre seçmelerinde 4. seride koştu ve 2. olarak yarı finale kaldı. 17 yaşındaki milli atlet, Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası 100 metre yarışında altın madalya, 200 metre yarışında da bronz madalya kazanmıştı.

Nayrobi'de yapılan Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede altın ve 200 metrede ise bronz madalya kazanan Milli atlet Ay, bugün başlayan şampiyonada sabah seansında seçmelerde yarıştı ve 11.97'lik derecesi ile yarı finale hak kazandı.

Mizgin Ay, Türkiye saati ile bugün 18.45'te yarı final koşacak. (DHA- Ercan Ata)

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