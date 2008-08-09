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Spor

Altın madalya Sanchez'in

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda, bisiklette erkekler yol yarışında altın madalyayı, İspanyol Samuel Sanchez kazandı...

09 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

 Pekin'in merkezinde başlayan yarışta, 54 ülkeden 143 sporcu, 245 kilometrelik parkurda mücadele etti. 30 yaşındaki İspanyol Sanchez, 6 saat 23 dakika 49 saniyelik derecesiyle birinci olarak İspanya'ya Pekin-2008'deki ilk altın madalyasını kazandırdı.

Yarışta aynı zaman ve tekerlek farkıyla İtalyan Davide Rebellin 2. olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Aynı zaman ve tekerlek farkıyla 3. olan İsviçreli Fabian Cancellara ise bronz madalya elde etti. Bisiklette yarın da TSİ 09.00'da bayanlar yol yarışı yapılacak.




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