-ALTIN MADALYA POLONYA'NIN ANTALYA (A.A) - 24.09.2010 - Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 85 kilo toplamda 382 kilo kaldıran Polonya'dan Adrian Zielinski, altın madalya kazandı. Antalya Expo Center'da devam eden şampiyonada erkekler 85 kilo mücadelesi yapıldı. Koparmada, Ermenistan'dan Ara Khachatryan, 175 kilo kaldırarak altın madalya kazandı. Polonya'dan Adrian Zielinski 173 kilo kaldırarak gümüş, Rusya'dan Aleksey Yufkin de 172 kilo ile bronz madalya kazandı. Silkmede ise Belarus'dan Siarhei Lahun 211 kilo kaldırarak altın madalyanın sahibi oldu. 85 kilo B grubunda mücadele eden Kübalı sporcu Yoelmis Hernandez 210 kilo kaldırdığı için kilo farkıyla bu grupta gümüş madalya kazanmayı hak kazanırken, Polonya'dan Adrian Zielinski de 210 kilo ile bronz madalya kazandı. Toplamda ise, Polonya'dan Adrian Zielinski 383 kilo ile altın, Rusya'dan Aleksey Yufkin 380 kilo ile gümüş ve Belarus'tan Siarhei Lahun 377 kilo ile bronz madalya aldı. Öte yandan silkmede Ermenistan'dan Ara Khachatryan, ilk hakkında 201 kiloyu kaldırmak istediği sırada kolu çıkarak sakatlandı. Khachatryan, Medical Park Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Milli sporcular da D ve B gruplarında mücadele etti. Resul Elvan, 94 kilo D grubunda koparmada 145, silkmede 180 ve toplamda 325 kilo kaldırarak 6'ncı sırada yer aldı. İzzet İnce de 85 kilo B grubunda koparmada 165, silkmede 186 ve toplamda 351 kilo kaldırarak 6'ncı oldu. Ümmühan Uçar ise, +75 kilo B grubunda koparmada 106, silkmede 128 ve toplamda 234 kilo kaldırdı ve 8'inci sırada yer aldı.