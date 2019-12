-ALTIN MADALYA LOS ANGELES TİMES'IN NEW YORK (A.A) - 18.04.2011 - ABD'nin gazetecilik alanındaki en saygın ödülü Pulitzer'in bu yılki sahipleri belli oldu. ''2011 Pulitzer Gazetecilik, Edebiyat, Dram ve Müzik'' ödülleri, New York'da Columbia Üniversitesinin Gazetecilik Okulu'nda yapılan basın toplantısında, Pulitzer ödüllerinin yöneticisi Sig Gissler tarafından açıklandı. New York Times (NYT) gazetesi ile Los Angeles Times bu yıl 2 ödül alırken, ''kamu hizmeti alanında'' ise Los Angeles Times gazetesi altın madalya kazandı. Los Angeles Times gazetesi çalışanları, California eyaletinin Bell kentindeki bazı politikacıların yolsuzluğa nasıl bulaştıklarını ortaya çıkararak Pultizer ödüllerinin en prestijlisi olan altın madalyanın sahibi oldu. 1917 yılından bu yana verilen Pulitzer ödülleri, ABD'de gazeteciliğin en seçkin ödülü olarak kabul ediliyor. Bu ödülü kazananlar, ayrıca 10 bin dolarlık para ödülünün de sahibi oluyor. Sadece gazetecilikte ''kamu hizmeti'' dalında ödül alan gazeteye altın madalya veriliyor. Pulitzer ödülü, Macar asıllı Amerikalı gazeteci Joseph (Jozsef) Pulitzer'in (10 Nisan 1847-29 Ekim 1911), Columbia Üniversitesine bıraktığı mirasıyla oluşturuldu. Pulitzer ödüllerinin 14'ü gazetecilik alanında, 7'si de sanat alanında veriliyor. -GAZETECİLİK ALANINDA- -Kamu Hizmeti: Los Angeles Times gazetesi (altın madalya). -Flaş Habercilik: Ödül kimseye verilmedi. -Araştırmacı Gazetecilik: Sarasota Herald-Tribune'den Paige St. John. -Açıklayıcı Habercilik: Milwaukee Journal Sentinel'den Mark Johnson, Kathleen, Gallagher, Gary Porter, Lou Saldivar ve Alison Sherwood. -Yerel Habercilik: Chicago Sun-Times'dan Frank Main, Mark Konkol ve John J. Kim. -Ulusal Habercilik: Ropublica adlı online haber sitesinden Jesse Eisinger ve Jake Bernstein. -Uluslararası Habercilik: New York Times'dan Clifford J. Levy ve Ellen Barry. -Yazı (feature writing): The Star-Ledger'dan Amy Ellis Nutt. -Yorum: New York Times'tan David Leonhardt. -Eleştiri: Boston Globe'dan Sebastian Smee. -Baş Makale: Wall Street Journal'dan Joseph Rago. -Karikatür: Denver Post'tan Mike Keefe. -Flaş Haber Fotoğrafı: Washington Post'tan Carol Guzy, Nikki Kahn ve Ricky Carioti. -Haber Fotoğraf: Los Angeles Times'tan Barbara Davidson. -SANAT ALANINDA- 2011 Pulitzer Ödülleri, ''Sanat'' alanında da sahiplerini buldu. -Kurgu: Yazar Jennifer Egan'ın ''A Visit from the Goon Squad'' kitabı. -Dram: Tiyatro Yazarı Bruce Norris'in ''Clybourne Park'' adlı oyunu. -Tarih: Yazar Eric Foner'in ''The Fiery Trial: Abraham Lincoln and American Slavery'' adlı kitabı. -Biyografi: Yazar Ron Chernow'un ''Washington: A Life'' adlı kitabı. -Şiir: Şair Kay Ryan'ın ''The Best of It: New and Selected Poems'' adlı kitabı. -Roman-Kurgu Dışı: Yazar Siddhartha Mukherjee'in ''The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer'' adlı kitabı. -Müzik: Zhou Long'un ''Madame White Snake'' adlı opera eseri.