Altın madalya kazandık!

Danimarka'nın Herning kentinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nın son gününde mindere çıkan Grekoromen Milli Takımı sporcularından Selçuk Çebi, altın madalya kazandı.

74 kiloda mücadele eden Selçuk Çebi, ilk turu maç yapmadan geçti. 2. turda Kazak Aset Adilov'u 2-0 (2-0/1-0) yenen Çebi, 3. turda Polonyalı Julien Kwit'e 2-1 (0-1/3-1/1-0), çeyrek finalde de Belarus'dan Kikinov'a 2-0 (3-0/2-0) üstünlük sağladı. Çebi, Alman Schneider ile yaptığı yarı final müsabakasında da son derece rahat bir mücadele çıkardı ve minderden 2-0 (2-0/1-0) galip ayrılarak finalist oldu.

Selçuk Çebi, final müsabakasında da evsahibi ülkeden Mark Madsen karşısında çok rahat bir galibiyet aldı. İlk periyotta rakibini sürerek minder dışına çıkaran Çebi, bu biçimde aldığı puanla periyotu 1-0 kazandı. 2. periyotta kafakol atmak isteyen rakibini yakalayan ve köprü pozisyonuna getiren Çebi, burada aldığı puanlarla 6-0 teknik üstünlük sağladı ve müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

Çebi, böylece Dünya Güreş Şampiyonası'nda Nazmi Avluca'dan sonra Türkiye'ye ikinci altın madalyayı kazandırmayı başardı.