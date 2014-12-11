Altın Küre'de ilk kez bir film 'Kürdistan' adına yarışacak

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) ilk kez uluslararası bir organizasyon, Kürdistan’ı katılımcı ülke olarak tanıdı. Los Angeles’ta yaşayan Kürt yönetmen Jano Rosebiani’nin Bir Mumdur, İki Mumdur adlı filmi Golden Globe’da (Altın Küre) Kürdistan adına yarışacak.

Başta Rosebiani’ye Irak ya da ABD adına yarışmaya katılmasını öneren yarışma komitesi, yönetmenin bu konuda diretmesi üzerine geri adım attı ve ülke olarak Kürdistan/ ABD ismi kullandı. Hollywood Yabancı Basın Derneği (HFPA) ile Görsel Sanatlar ve Bilim Akademisi Oscar’ları tarafından her yıl düzenlenen Gloden Globe’a 39 ülkeden 53 film katılıyor. Bu yıl Gloden Globe’a Türkiye’den de Nuri Bilge Ceylan’ın Altın Palmiye Ödüllü filmi Kış Uykusu katılacak.