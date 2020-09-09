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Altın Koza Film Festivali online düzenlenecek

09 Eylül 2020 11:32

Adana'da 27. kez düzenlenecek olan Uluslarararası Adana Altın Koza Film Festivali, bu yıl salgın önemleri kapsamında online olarak düzenlenecek.

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