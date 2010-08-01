-ALTIN KIZ NEVİN YANIT'IN AİLESİ GURURLU MERSİN (A.A) - 01.08.2010 - İspanya'nın Barcelona kentindeki 20. Avrupa Şampiyonası'nda bayanlar 100 metre engellide 12.63'lük Türkiye rekoru derecesiyle altın madalya kazanan Nevin Yanıt'ın Mersin'de yaşayan ailesi sevinç yaşıyor. Anne Semra Yanıt (46), gazetecilere yaptığı açıklamada, Nevin'in koştuğu sırada yarışı heyecanla izlediklerini, şampiyonluğa ulaşınca da oturdukları sitede adeta bayram havası yaşadıklarını söyledi. Çok mutlu olduğunu ve kızıyla gurur duyduğunu belirten Semra Yanıt, ''Böyle bir başarı bekliyorduk. Çünkü yıllardır idmanlarını hiç aksatmadı. Çok şükür emeğinin karşılığını aldı'' diye konuştu. Baba Nazım Yanıt da (52), kızının başarısıyla gurur duyduğunu söyledi. Türkiye'de genelde futbola önem verildiğine dikkati çeken Yanıt, ''Lütfen artık atletizme daha fazla önem verilsin'' dedi. Kızının yaklaşık 13 yıldır koştuğunu ifade eden Nazım Yanıt, ''Geçmişte Mersin'de antrenman yapacak saha yoktu. Çamur sahalarda koştu, yağmur altında koştu. Yılmadı ve başardı'' dedi. Nazım Yanıt, Mersin'de hizmete giren sentetik yüzeyli atletizm pistinin biraz geç yapıldığını, ancak yine de önemli olduğunu kaydetti. Ağabey Cem Yanıt ise (26), kardeşinin başarısından dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayarak, ''Böyle bir başarı bekliyordu ve emeğinin karşılığını aldı'' diye konuştu.