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Spor

ALTIN KEMER UMUDU ÇABUK SÖNDÜ EDİRNE (A.A)

09 Temmuz 2011 20:01

-ALTIN KEMER UMUDU ÇABUK SÖNDÜ EDİRNE (A.A) - 09.07.2011 -  Edirne'deki 650. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 2. gününde yapılan başpehlivanlık güreşlerinin 2. tur güreşleri tamamlandı. Başpehlivanlık güreşlerinin 2. turunda, son iki yılın başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil ile rakibi Fatih Atlı normal sürede yenişemeyince puanlama güreşi başladı. Yeşil, rakibininden puan alarak, müsabakayı kazanmak için yaptığı ataklarda başarılı olamadı. Bir pozisyonda Fatih Atlı, kontra yaparak, Yeşil'in sırtını yere getirdi. Güreş otoritelerince bu yıl için Recep Kara ile Mehmet Yeşil Yeşil'in finalde muhtemel rakipler olabileceği konuşulurken, 2. turdaki sürpriz olarak nitelenen Yeşil'in elenmesi şaşkınlık yarattı.   Bu yıl da başpehlivanlığı kazanması halinde, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üst üste 3 defa başpehlivan olduğu için altın kemerin ebedi sahibi olmayı hedefleyen Yeşil, güreş sonrası büyük üzüntü yaşadı. Başpehlivanlık favori ismini yenen pehlivan Fatih Atlı arkadaşlarınca omuzlarda taşındı. Kırkpınar Ağası Seyfettin Selin de son 20 yılın en güzel Kırkpınar güreşlerinin olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: ''Güzel güreşler oluyor. Mehmet Yeşil Yeşil arkadaşımı da kutluyorum. Aktif güreşti ama yenildi. Seyirci böyle güreşler istiyor. Kimse burada başpehlivan belirleyemez. Hakkıyla kazanılıyor. Yarın da çok güzel güreşler olacak. 20 yılın en iyi güreşleri oluyor.'' Sarayiçi Er Meydanı'nda 28 güreşçinin mücadele ettiği baş güreşlerde kura ile rakipleri belirlenen güreşçiler, birbirlerine üstünlük sağlamak için kıyasıya mücadele etti. 14 pehlivan üst tura çıktı. Güreşler sonunda, Şaban Yılmaz, Ali Güngör Ekin, İbrahim Çoraman, Recep Kara, Sermest Bulut, Salih Dorum, Ahmet Kavakçı, Ali Gürbüz, Murat Gençtürk, Ekrem Yavuz, Osman Aynur, Ali Rıza Kaya, Gökhan Arıcı ve Fatih Atlı, rakiplerini yenerek 3. tura çıktı.

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