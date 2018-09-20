Altın kazancını korudu

Altın fiyatları, şiddetli bir ticaret savaşına ilişkin endişelerin azalması ile birlikte dolara görülen zayıflama sonucu kazancını korudu ve ABD ile Çin arasındaki son ek gümrük tarifelerine beklenenden daha zayıf bir tepki verdi. Palladyum 5 ayın en yüksek seviyesi yakınlarında işlem gördü.

Spot altın, Çarşamba günü yüzde 0.5 yükseldikten sonra yüzde 0.1 daha değer kazanarak, Singapur saati ile 13:55'te ons başına 1,205.53 dolara çıktı.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi dün yüzde 0.1 geriledikten sonra yatay seyretti.

Oanda Corp. Asya Pasifik işlem müdür Stephen Innes, "Yatırımcılar ABD'nin tarife uygulamalarına fazla duyarlılık göstermiyor, en azından mevcut seviyelerde göstermiyor," dedi ve "Altın piyasaları tekrar yukarı hareket ediyor, ancak performans oldukça zayıf. Zayıf dolar bir miktar destek sağladı, ancak sarı metal halen 1,210 dolar yakınlarında devam eden aşağı trendi kıramadı. Dolar G-10 paraları karşısında yukarı ya da aşağı yönde kesin bir hareket belirleyene kadar, altın 1,190-1,210 bandında kalmalı" şeklinde görüş bildirdi.

Diğer değerli metallerden;

Spot altın yüzde 0.6 yükselerek ons başına 14.3328 dolara tırmandı.

Platin yüzde 0.2 primle ons başına 825.29 dolara çıktı.

Palladyum, Çarşamba günü ons başına 1,041.50 dolar ile 20 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktıktan sonra yüzde 0.2 primle ons başına 1,039.45 dolara geldi.

Gram altın

Gram altın, alış 242,64 lira üzerinden işlem görürken, satış 242,67 liradan Kapalı Çarşı’da satılıyor. Bir önceki hafta, 13 Eylül'de 245.96 liradan satıldı.

çeyrek altın

Çeyrek altın, alış 387,04 liradan işlem görürken, çeyrek altın satış, 396,03 liradan Kapalı Çarşı’da satılıyor. Bir önceki hafta, 13 Eylül'de 406.44 liradan satıldı.

Cumhuriyet altını

Cumhuriyet altını fiyatı, alış 1610,00 lira, satış 1630,00 Türk Lirasından işlem görüyor. Bir önceki hafta, 13 Eylül'de 1655.97 liradan satıldı.

22 ayar bilezik ne kadar?

22 ayar bilezik, alış 219,00 liradan işlem görürken 22 ayar bilezik satış 224,00 Türk Lirası. Bir önceki hafta, 13 Eylül'de 225.30 liradan satıldı.

Tam altın

Tam altın fiyatı, alış 1583.19 lira, satış 1.662,95 liradan işlem görüyor. Bir önceki hafta, 13 Eylül'de 1625.78 liradan satıldı.

Yarım altın

Yarım altın, alış 771,45 lira, satış 791,84 Türk Lirası. Bir önceki hafta, 13 Eylül'de 812.89 liradan satıldı.

Reşat altını

Reşat altın, alış 1.642,47 Türk Lirası, satış 1.662,95 lira. Bir önceki hafta, 13 Eylül'de 1622.17 liradan satıldı.