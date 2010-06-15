Altın Kategori ödülü Cavcav'ın fabrikasına

T24- İsmi Gençlerbirliği ile özdeşleşen İlhan Cavcav, sahibi olduğu Ankara Un Sanayi A.Ş'nin, Business Initiative Directions (BID) tarafından New York'ta düzenlenen 24. Uluslararası Kalite Zirvesinde “Altın Kategori” ödülüne layık görüldüğünü söyledi.



Cavcav, baba mesleğinin değirmencilik olduğunu belirterek, 1967 yılında Ankara Un Sanayii A.Ş'nin bulunduğu arsayı satın aldığını, 1969 yılında da 85 ton günlük buğday kırma kapasitesi ile fabrikanın üretime geçtiğini anlattı.



Fabrikanın bugün günlük 1000 ton üretim kapasitesine sahip olduğunu ifade eden Cavcav, “Bizim için kalite her şeyden önde gelir. Aldığımız buğday ile unumuzun kaliteli olması için her türlü teknolojik ve bilimsel unsurları kullanıyoruz” dedi.



BID'in 178 ülkeye yayılan ve sektörlerinde kaliteye verdikleri önemle liderlik eden şirket ve kurumları takdir ve teşvik etmek amacıyla her yıl, altın, platin ve elmas olmak üzere 3 kategoride zirve düzenlediğini ifade eden Cavcav, “Şirket yetkilileri New York'tan bizi arayarak kalite ödülü aldığımızı söylediler ve bizi ABD'ye davet ettiler. Genel müdürümüz Buğra Pekuslu ABD'ye giderek ödülü aldı. Bu, yalnız bizim için değil, Türkiye için onur verici bir olay” diye konuştu.



Şirket olarak geçen yıl 100 bin ton un ihraç ederek 200 milyon dolarlık ihracat geliri elde ettiklerini anlatan Cavcav, daha çok Arap ülkelerine un sattıklarını söyledi.



Cavcav, İsrail'de bazı hipermarketlerin Türkiye'den un ve makarna ithalatını durdurma kararını değerlendirirken şöyle konuştu:



“Biz daha çok Ürdün, Irak, Endonezya, Libya gibi Arap ülkelerine ihracat yapıyoruz. Araplar İsrail ile iş yapmamıza sıcak bakmıyorlar. Örneğin Libya'ya biz çok mal veren bir firmayız. Libya eğer bizim İsrail'le alışveriş yaptığımıza kanaat getirirse ki araştırıyorlar, o zaman bizden herhangi bir alışveriş yapmazlar. Libya gibi bir pazarı kaybetmemek uğruna İsrail ile olan ilişkilerimizi şu anda firma olarak askıya almış durumdayız.”



EKMEK ZAMMI

Cavcav, bu yıl havaların çok yağışlı geçmesinin ekmeklik buğday veriminde düşüşe neden olacağını, böyle bir düşüşün de ekmek fiyatlarına zam olarak yansıyacağını söyledi. İlhan Cavcav, “Yağmur ekmeklik buğdaylara zarar verdi, kaliteyi düşürdü” dedi.