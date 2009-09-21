'Altın Karma'nın en değerlisi Arda

Turkcell Süper Lig'de top koşturan futbolcuların bonservis bedelleri göz önüne alınarak oluşturulan 'Altın Karma'da, 3 büyük kulübün oyuncuları ön plana çıkıyor.



'Transfermarkt.de' internet sitesinden edinilen bilgilere göre, Turkcell Süper Lig'de forma giyen yüksek bonservis bedelli futbolcularla oluşturulan kadroda, yabancı futbolcuların fazlalığı göze çarpıyor.



“Altın Karma”da yer alan futbolcuların 3 büyüklerden oluşması ve Anadolu kulüplerinden hiçbir futbolcunun listeye girememesi, bu kulüplerin mütevazi bütçelerinin de bir göstergesi oldu.



Yüksek bonservis bedelli oyunculardan ilk beşte Arda, Elano, Guiza ve Alex 4 hücum oyuncusu olarak başı çekerken, savunma oyuncularından bir tek Fenebahçeli Lugano ilk beşte yer aldı. Ayrıca Arda Turan, hem yerli olarak hem de en yüksek bonservis bedeliyle kadrodaki en pahalı futbolcu oldu.



Arda Turan'ın bedeli 15 milyon Euro



Listede ilk sırayı 15 milyon Euro bedelle Arda Turan alırken, 12,5 milyon Euro değerindeki Elano ve Guiza ikinci sırayı paylaştı. Listenin üçüncü sırasında ise 12 milyon Euro'luk fiyatıyla Alex bulunuyor.



Listeye bakıldığında 8 milyon Euro bedelle 4 futbolcu yer alırken, 7 buçuk milyon Euro ile 5 futbolcu, 7 milyon Euro ile 3 futbolcu ve 6 milyon Euro'luk bedelle 9 futbolcunun bulunması dikkati çekiyor.



Kadroda yer alan futbolculardan 15 milyon Euro'luk Arda ile Galatasaray, listeye ilk giriş yapan takım olurken, Fenerbahçe listede 12,5 milyon Euro bedelli Guiza ile yer alıyor. Beşiktaş, listeye 8 milyon Euro'luk Bobo, Ernst ve yeni transfer Rodrigo Tabata ile girerken, Trabzonspor ise 5,5 milyon Euro'luk oyuncusu İbrahim Yattara ile kadroya girmedi.



Takımlarının etkili ayakları olan Beşiktaşlı Tello, Galatasaraylı Kewell ve Fenerbahçeli Andre Santos da daha yüksek bonservisli orta saha oyuncuların fazlalığından dolayı kadroya giremedi.



Karma takımda, Galatasaray ve Fenerbahçe üstünlüğü göze çarparken, yabancı karmasında ise Beşiktaşlı ve Galatasaraylı futbolcuların eşitliği dikkati çekti.



'Altın karma'



Altın Karma 3-5-2 dizilişiyle şu şekilde oluştu:



Volkan Demirel (Leo Franco), Gökhan Gönül, Servet, Lugano, Keita, Elano, Arda, Alex, Tabata (Ernst), Guiza, Baros



Yerli Karma dizilişi:



Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Servet Çetin, Hakan Balta, Mehmet Topuz, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Mehmet Topal, Ayhan Akman, Nihat Kahveci, Semih Şentürk



Yabancı Karma dizilişi:



Leo Franco, Lugano, Ferrari, Sivok, Keita, Elano, Alex, Tabata, Ernst, Guiza, Baros



Turkcell Süper Lig'in en pahalı futbolcuları:



Futbolcu Kulübü Bonservis Bedeli:



1. Arda Turan Galatasaray 15 milyon Avro

2. Elano Galatasaray 12,5 milyon Avro

3. Daniel Guiza Fenerbahçe 12,5 milyon Avro

4. Alex Fenerbahçe 12 milyon Avro

5. Diego Lugano Fenerbahçe 10,5 milyon Avro

6. Servet Çetin Galatasaray 9 milyon Avro

7. Milan Baros Galatasaray 8,5 milyon Avro

8. Kader Keita Galatasaray 8 milyon Avro

9. Bobo Beşiktaş 8 milyon Avro

10. Fabian Ernst Beşiktaş 8 milyon Avro

11. Rodrigo Tabata Beşiktaş 8 milyon Avro

12. Rodrigo Tello Beşiktaş 7,5 milyon Avro

13. Semih Şentürk Fenerbahçe 7,5 milyon Avro

14. Gökhan Gönül Fenerbahçe 7,5 milyon Avro

15. Herry Kewell Galatasaray 7,5 milyon Avro

16. Mehmet Topal Galatasaray 7,5 milyon Avro

17. Nihat Kahveci Beşiktaş 7 milyon Avro

18. Filip Holosko Beşiktaş 7 milyon Avro

19. Mehmet Topuz Fenerbahçe 7 milyon Avro

20. Hakan Balta Galatasaray 6,5 milyon Avro

21. Leo Franco Galatasaray 6 milyon Avro

22. İbrahim Toraman Beşiktaş 6 milyon Avro

23. Tomas Sivok Beşiktaş 6 milyon Avro

24. Matteo Ferrari Beşiktaş 6 milyon Avro

25. Mattias Delgado Beşiktaş 6 milyon Avro

26. Emre Belözoğlu Fenerbahçe 6 milyon Avro

27. Volkan Demirel Fenerbahçe 6 milyon Avro

28. Andre Santos Fenerbahçe 6 milyon Avro

29. Cristian Fenerbahçe 6 milyon Avro

30. Ayhan Akman Galatasaray 4,5 milyon Avro



