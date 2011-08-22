-Altın Kapalıçarşı'da rekorla kapandı İSTANBUL (A.A) - 22.08.2011 - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 107,90 liradan rekorla kapandı. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 725 liradan günü tamamladı. Gün içinde 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 108,80 liraya, Cumhuriyet Altınının satış fiyatı da 737 liraya kadar yükseldi. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı da 1.895,22 liraya kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu yeniledi. 24 ayar külçe altın, önceki rekor seviyeyi 106,20 lira ile 19 Ağustos Cuma günü kapanışta görmüştü.