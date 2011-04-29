-ALTIN KAPALIÇARŞI'DA DA REKOR KIRDI İSTANBUL (A.A) - 29.04.2011 - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı 75,25 liraya yükselerek rekor kırdı. Altın bundan önceki rekorunu 74,50 lira ile mart ayı başında kırmıştı. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibariyle kapanış fiyatları (TL) şöyle: /* PERŞEMBE CUMA KAPALIÇARŞI ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 74,60 74,95 74,90 75,25 Cumhuriyet Ata Lira 496,00 503,00 496,00 505,00 22 Ayar Bilezik (Gr.) 67,90 72,70 68,15 73,75 Vakıf Altını (5 Gr.) 370,78 374,43 373,17 376,78 Vakıf Altını (100 Gr.) 7.415,65 7.488,55 7.463,47 7.535,60 Lira Ziynet 475,88 490,86 477,48 492,46 Yarım Ziynet 237,07 246,93 237,86 247,73 Çeyrek Ziynet 119,03 123,71 119,43 124,12 */