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Ekonomi

ALTIN KAPALIÇARŞI'DA DA REKOR KIRDI İSTANBUL (A.A)

29 Nisan 2011 20:42

-ALTIN KAPALIÇARŞI'DA DA REKOR KIRDI İSTANBUL (A.A) - 29.04.2011 - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı 75,25 liraya yükselerek rekor kırdı. Altın bundan önceki rekorunu 74,50 lira ile mart ayı başında kırmıştı. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibariyle kapanış fiyatları (TL) şöyle: /* PERŞEMBE CUMA KAPALIÇARŞI              ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 74,60    74,95 74,90    75,25 Cumhuriyet Ata Lira   496,00   503,00   496,00   505,00 22 Ayar Bilezik (Gr.)     67,90    72,70    68,15    73,75 Vakıf Altını (5 Gr.)      370,78   374,43   373,17   376,78 Vakıf Altını (100 Gr.)    7.415,65 7.488,55 7.463,47 7.535,60 Lira Ziynet                   475,88   490,86   477,48   492,46 Yarım Ziynet                  237,07 246,93   237,86 247,73 Çeyrek Ziynet                  119,03   123,71    119,43   124,12 */

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