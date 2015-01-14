Altın ithalatında sert düşüş

Türkiye'nin altın ithalatı 2014 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 57 azaldı. 2013 yılında ithal edilen enerji karşılığında İran'a altın verilmesi altın ithalatındaki rekorun önemli faktörlerinden biriydi.

Bu ticarette de 17 Aralık'ın kilit isimlerinden Reza Zarrab önemli rol oynuyordu. 2014'te İran'ın altın talebinin ortadan kalkmasının yanı sıra altın fiyatların düşmesiyle artan talep de altın ithalatının düşmesinde önemli rol oynadı. Altın ihracatı konusunda televizyonda açıklamalar yapan Reza Zarrab, "Cari açığın yüzde 15'ini ben kapattım" demişti. Zarrab'ın bu sözü hükümet tarafından da tepkiyle karşılanmıştı.

Altın ithalatı 131 tona geriledi

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Borsa İstanbul verilerine göre Türkiye'nin altın ithalatı 2014 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 57 azalarak 131 tona geriledi.

İthal edilen enerji karşılığında İran'a verilen altının yanı sıra, altın fiyatlarının düşmesiyle artan talep nedeniyle Türkiye'nin altın ithalatı 2013 yılında 302 ton ile rekor düzeye yükselmişti. Bu yıl ise İran'ın altın talebinin ortadan kalkması altın ihracatında keskin bir gerilemeye yol açtı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerine göre, Kasım ayında 47 tona kadar çıkan altın ithalatı Aralık ayında 12 ton olarak gerçekleşti. Altın ithalatı önceki yılın Aralık ayında ise 31.65 ton olarak gerçekleşmişti.

Güvenli liman arayışı

Petrol fiyatlarında hızlanan düşüşün yanında, doların da küresel piyasalarda zayıflaması, "güvenli liman" arayışına giren yatırımcıları altına yöneltti. Küresel piyasalarda geçen haftanın sonunda 1,220 dolara dayanan altının ons fiyatı, yeni haftanın başında 1,230 dolara dayandı.