Altın ithalatı ikiye katlandı, 105 tonu aştı

Altın ithalatı yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 107'lik artışla 105 bin 430 kilograma ulaştı.

Ağustos ayında 11 bin 314 kilogram altın ithalatı yapılırken, bir önceki aya oranla ithalatta yüzde 67 düşüş yaşandı, toplam ithalatta ise bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 107 artış gözlendi.

İstanbul Altın Borsası (İAB) verilerine göre, 2011 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam altın ithalatı 50.9 ton olarak gerçekleşirken, bu yılın aynı döneminde 105.43 ton olan altın ithalatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 107'lik artış kaydetti.

Türkiye'nin toplam altın ithalatı bu yılın Ağustos ayıyla birlikte 1995 yılından bu yana toplamda 2 bin 678 ton oldu.

Altının geçen yıl Ağustos ayında ortalama kilogram fiyatı 102.451,57 lira iken, bu yılın aynı ayında ağırlıklı ortalama kilogram fiyatı yüzde 7,71 azalışla 94.545,48 lira olarak geçekleşti. Onsta ise bu yıl Ağustos ayında ağırlıklı ortalama fiyatı 1.623,83 dolar olan altının geçen yılın aynı ayında fiyatı 1.785,36 dolar olmuştu.

Ayrıca yılın sekiz ayında toplam 90,79 ton gümüş ithalatı yapıldı. 2011'in aynı döneminde toplam gümüş ithalatı 29 ton olurken, 1999'dan bu yılın Ağustos ayına kadar toplam gümüş ithalatı ise bin 357 ton olarak gerçekleşti.