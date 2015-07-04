Altın ithalatı bir yılda yüzde 94 azaldı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerine göre, haziran ayında altın ithalatı 2014 yılının aynı ayına göre yüzde 94,4 azalarak 24,3 tondan 1,35 tona indi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Türkiye'nin altın ithalatı haziranda bir önceki aya göre ise yüzde 18,1 azaldı. Mayıs ayındaki altın ithalatı 1,65 ton düzeyindeydi.Bu yılın ocak - haziran döneminde ise 11,3 ton altın ithalatı gerçekleştirilirken, söz konusu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77,1 azalışa işaret etti. Geçen yıl ocak - haziran döneminde 49,5 ton altın ithal edilmişti.

Aylar itibarıyla altın ithalatı şöyle (kg):



2014 2015 2014-2015 değişm

Ocak 6.009 2.260 -62,4

Şubat 1.268 2.098 65,5

Mart 2.025 1.878 -7,2

Nisan 4.157 2.092 -49,7

Mayıs 11.761 1.650 -86,0

Haziran 24.282 1.351 -94,4

Temmuz 1.453

Ağustos 2.024

Eylül 12.599

Ekim 6.613

Kasım 47.133

Aralık 11.978

Toplam 131.302 11.330