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Altın ithalatı bir yılda yüzde 94 azaldı

BİST verilerine göre altın ithalatı 24,3 tondan 1,35 tona indi

04 Temmuz 2015 00:01

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerine göre, haziran ayında altın ithalatı 2014 yılının aynı ayına göre yüzde 94,4 azalarak 24,3 tondan 1,35 tona indi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Türkiye'nin altın ithalatı haziranda bir önceki aya göre ise yüzde 18,1 azaldı. Mayıs ayındaki altın ithalatı 1,65 ton düzeyindeydi.Bu yılın ocak - haziran döneminde ise 11,3 ton altın ithalatı gerçekleştirilirken, söz konusu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77,1 azalışa işaret etti. Geçen yıl ocak - haziran döneminde 49,5 ton altın ithal edilmişti.

Aylar itibarıyla altın ithalatı şöyle (kg):

2014 2015 2014-2015 değişm 
Ocak 6.009 2.260 -62,4 
Şubat 1.268 2.098 65,5 
Mart 2.025 1.878 -7,2 
Nisan 4.157 2.092 -49,7 
Mayıs 11.761 1.650 -86,0 
Haziran 24.282 1.351 -94,4 
Temmuz 1.453 
Ağustos 2.024 
Eylül 12.599 
Ekim 6.613 
Kasım 47.133 
Aralık 11.978 
Toplam 131.302 11.330 

 

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