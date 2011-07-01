Altın ithalatı bir ayda 3 bin 563 kilo arttı

T24 - Mayıs ayında 29 kilogram olan altın ithalatı Haziran'da 3 bin 592 kilograma çıktı. Altın fiyatının yükseleceği beklentisi altına talebi artırdı.



Altın fiyatlarının artmaya devam edeceği beklentileri ve düğün sezonu nedeniyle talebin artması sonucu, Türkiye'nin altın ithalatı Haziran ayında Mayıs'a göre belirgin bir artış gösterirken, geçen yıl yüksek tutarlı ithalat yapılmış olması nedeniyle Temmuz ayı verilerinin altın talebinin seyri konusunda daha belirleyici olacağı belirtiliyor.



Türkiye'nin altın ithalatı Haziran ayında 3 bin 592 kg, yılın ilk altı ayında ise 23.32 ton oldu.



Geçen yılın Haziran ayında altın ithalatı 300 kg, ilk altı ayında 1.47 ton, bu yılın Mayıs ayında ise 28.96 kg olmuştu.



Altın talebinin yaz ayları nedeniyle arttığını söyleyen üst düzey bir sektör yetkilisi, "Genel olarak baktığımızda ise yüksek fiyatlar nedeniyle kuyumculuk ürünlerine talebin azaldığını görüyoruz. Yatırım amaçlı altın talebi artıyor ancak fiziki altın talebinde azalma söz konusu. İthalatta geçen aya göre artış olsa da henüz veriler yönelmeyi net bir şekilde gösterecek seviyede değil" dedi ve şöyle devam etti:



"Geçen yılın Temmuz ayında ithalat yüksek olduğundan, bu yıl da Temmuz ayı verileri daha belirleyici olacaktır. Haziran'da fiyatların yüksek seyretmesi nedeniyle ithalat talebi ötelenmiş olabilir. Ayrıca fiyatların daha da yükseleceği beklentisiyle halk satmak için bekledi, dolayısıyla hurda dönüşü de yüksek olmadı. TL bazında da fiyatlar yüksek olduğundan belki de daha fazla olması gerek talep daha az oldu. Türkiye'nin altın ithalatı 2008 yılındaki 166 ton seviyelerinin çok gerisinde. Bu yılı muhtemelen 40-45 ton civarında ithalatla kapatırız."



Altın ithalatı geçen yılın Temmuz ayında 18.2 ton olmuştu. TCMB'nin uyguladığı para politikası ve cari açığa yönelik endişelerle artan yabancı çıkışları sonucu dolar/TL'de yaşanan yükselişin altın fiyatlarına da olumsuz yansımasıyla külçe altının gram fiyatı 80 TL'yi aşmıştı. Spot altının ons fiyatı 1,491.20 dolar civarında seyrediyor.



Garanti Bankası Altın Piyasaları Sorumlusu Alper Kalyoncu, "Halktan fiziksel talep var. Düğün sezonu etkisinin yanı sıra yatırım amaçlı talep söz konusu. Hem fiziki olmayan banka mevduatları artıyor hem de cumhuriyet altını alımı var. Halk birikimini altına kaydırıyor" dedi. Kalyoncu, "Doların artacağı beklentisi ve finansal krizin devam eden etkilerinden dolayı altın fiyatlarında da artış bekleniyor. Piyasaya güven azalıyor" dedi ve ekledi: "Global piyasalardaki olumsuz gelişmeler nedeniyle altın talebi önümüzdeki aylarda da devam edecek gibi görünüyor."