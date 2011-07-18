Altın ilk kez 1600 doların üzerine çıktı!

T24

Dolar 1.66 lirayı aştı

Getiri açısından Temmuz ayının zirvesinde olan altın bu değer kazancıyla, üst üste 11'inci işlem gününde de yükselerek Ağustos 1970'den beri görülen en uzun soluklu artışını kaydetmiş oldu.Yatırımcıların önümüzdeki dönemde ABD'de bir türlü çözülmeyen borç tavanını yükseltme tartışmaların devam etmesi ve Perşembe günü AB liderlerinin yapacağı kritik zirve ve Cuma akşamı açıklanan Avrupa'daki stres testlerinin sonuçlarına vereceği tepki dolayısıyla güvenli limanlara yönelmesi bekleniyor.Avrupa'da 90 bankanın katıldığı ve 8 bankanın başarısız olduğu stres testi sonuçlarına göre 16 banka da sınırı son anda geçti. Ancak uzmanlar stres testlerinin ne kadar gerçekçi olduğunu sorguluyor. Analistler, açıklanan sonuçların yatırımcının finans sektörüne olan güvenini onardığı konusunda kaygılı.ABD Başkanı Barack Obama'nın, ülkenin borçların ödemede temerrüde düşmemesi için gerekli borç tavanının yükseltilmesi konusunda verdiği 10 günlük süre bu cuma sona erecek.Piyasalardaki tüm bu gerginlik euro/dolar paritesini geriletti. Parite sabah saatlerinde yüzde 0.9'lik geri çekilmeyle 1.4030'a geriledi.Dolar içeride de değer kazanarak yaklaşık yüzde 0.6'lık bir artışla 1.66'yı aştı. Euro/TL ise 0.2'lik kayıpla 2.33'ün hemen altında bulunuyor.Uzun süredir kalıcı yükseliş gösteremeyen dolar, 2009 yılı başından sonra artışa geçerek, daha önce Mart 2003'te gerçekleştirdiği 1,7700 zirvesini aşmıştı. 9 Mart Pazartesi günü 1,8200'lere kadar çıkarak TL karşısındaki rekorunu yenileyen ve ardından gerileyen dolar, yıl ortasına gelindiğinde 2009 başındaki seviyelerine tekrar geri dönmüştü. Dolar 2009 yılını 1,5000'ün altında 1,4970 liradan tamamlamış, 2010 yılını ise 1,5500 liradan kapatmıştı.