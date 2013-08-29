Altın iki yılda 3 bin 500 dolara çıkabilir

Nisan ayında gördüğü tarihi düşüşten sonra toparlanmaya başlayan altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceği öne sürüldü.

Citi Baş Teknik Analisti Tom Fitzpatrick, altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde hızla artacağını öngördü. Cnbce'nin 'King World News' isimli blogda yayımlanan röportaja dayandırdığı habere göre, Fitzpatrick, "Altın dinamiklerine bakıldığı zaman, (Nisan ayında) gördüğümüz düzeltmenin 1974-1976 yılları arasında piyasada yaşananlara çok benzer olduğu göze çarpıyor" dedi.

74'teki trend tekrarlanıyor

1974'te başlayan süreçte borsaların ayı borsasından çıkmaya başladığına dikkat çeken Fitzpatrick, altının ise aynen bu yıl olduğu gibi 55 aylık ortalamanın yüzde 14 kadar altına düştüğünü belirtti.

Fitzpatrick, "Altın 1976 yılındaki dibi gördükten dört hafta sonra borsalar zirve yapmıştı. Bu yıl ise altın 1182 dolarla dip yaptıktan beş hafta sonra hisse piyasaları zirveyi gördü. Zirveden sonra hisse fiyatlarının düzeltmeye girmesiyle altın kendine geldi" dedi ve ekledi: "Bu yüzden altının yeniden sağlam yatırım aracı olma yoluna girdiğine inanıyoruz ve bu trendin hızlanarak sürmesini bekliyoruz. Gelecek iki yıl içinde altının 3 bin 500 dolara çıkacağını tahmin ediyoruz."

Citi'nin resmi görüşü farklı

Fitzpatrick'in tahmini Citi'nin resmi görüşünü oluşturmuyor. Citi metal analisti David Wilson daha temkinli bir öngörüyle 2015 yılı sonunda altının 1250 dolar olacağı tahmininde bulundu.