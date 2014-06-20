Altın iki haftada yüzde 5,5 kazandırdı; gram altın 90 liraya çıktı

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı Irak'ta yaşanan kaosun etkisi ile 1.322 dolara yükselirken, böylece son iki haftada yatırımcısına yaklaşık yüzde 5,5 kazandırdı. İçeride altının gram fiyatı ise 83 liradan 90 liraya yükseldi. Bu artış altın sektörü temsilcilerini de şaşırttı.

Altının ons fiyatı bugün 15 Nisan'dan beri gördüğü en yüksek seviye olan 1.322 doları görerek, Irak'ta gerilimin başladığı geçen hafta başından beri yatırımcısına yaklaşık yüzde 5,5 kazandırdı.

Irak'ta yaşanan kaosun jeopolitik riskleri artırması ve ABD Başkanı Barack Obama'nın Irak'a, sayıları 300'e kadar olmak üzere ilave Amerikalı askeri danışman göndermeye ve Bağdat ile Kuzey Irak'ta ortak operasyon merkezleri oluşturmaya hazır olduklarını söylemesinin ardından petrol fiyatlarındaki yükselişe paralel altın fiyatlarında da ciddi bir yükselişe sebep oldu.

Analistler, altının ons fiyatında jeopolitik risklerin fiyatlandığını petrol fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi durumunda altın fiyatında 1.325 ve 1.350 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini, jeopolitik risklerin azalması veya petrol fiyatlarında bir gerileme görülmesi durumunda ise kazançların geri verilebileceğini kaydediyor.

Ani yükseliş sektörü bile şaşırttı

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altındaki ani yükselişte Irak'ta yaşananların büyük katkısı olduğunu söyledi.

Uluslararası piyasalarda özellikle Amerika'nın Irak ile ilgili açıklamalarının ardından ani bir dalgalanma olduğunu dile getiren Başman, "Amerika'nın Irak'ta hava harekatı yapabileceği haberleri üzerine altın ve petrol fiyatlarında ani bir yükseliş yaşandı. Şu an petrol bölgelerinde büyük güvenlik zaafiyeti var. Bu da petrolün prim yapmasını sağlıyor. Petrol fiyatlarının yükselişi de altın fiyatlarına direkt yansıyor" diye konuştu.

Altın fiyatlarında yükselme beklediklerini ancak bu kadar kısa sürede böyle ani bir artışın kendilerini bile şaşırttığını ifade eden Başman, şunları kaydetti:

"Sadece Irak'ta yaşananlar değil iç piyasada da doların yükselmesi de altın fiyatlarının yükselmesini sağladı diyebiliriz. Şu an bütün piyasalarda Amerika'nın Irak'a müdahale korkusu var. Bu da altında tepki yükselmelerine neden oluyor.

Biz de bu olaylardan sonra altının yükselmesini bekliyorduk. Ancak 1 günde altının gramının 3 lira birden yükselmesi bizi bile çok şaşırttı. Ancak bu ani yükselişin böyle devam etmeyeceğini tahmin ediyoruz. Birkaç gün içinde fiyatların normal seyrine döneceğine inanıyorum. Ama önümüzdeki günlerde başka gelişmeler olursa bunun altın fiyatlarına yansıyacağı kesin."

'Uzun vadeli kalıcı bir alım yapıldığı söylenemez'

Garanti Bankası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Alper Kalyoncu konuya ilişkin değerlendirmesinde, altın fiyatlarındaki yükselişte petrol fiyatlarının hızlı yükselmesi ve Irak olayları etkili olduğunu belirterek, Irak'taki karışıklık sonucunda petrol fiyatlarında çok ciddi bir artış görüldüğünü söyledi.

Altının ilk başta buna hızlı bir tepki vermediğine dikkati çeken Kalyoncu, "Ancak petrol fiyatlarındaki yükselişin kalıcı olacağı beklentisi oluşmaya başladıkça özellikle dünden sonra Irak'taki rafineri de tehdit altına girince olayların biraz daha karışık bir hal alması ve bu bölgede hemen hızlı bir çözüm olmayacak beklentisi altında bir miktar alım getirdi" dedi.

Altında uzun vadeli kalıcı bir alım yapıldığının söylenemeyeceğini aktaran Kalyoncu, uzun vadeli kalıcı pozisyona giren yatırımcı profilinin şimdilik pek görülmediğini kaydetti.

Bunun da hemen hızlı bir geri çekilmenin olabileceğini gösterdiğini belirten Kalyoncu, Irak'ta tansiyon biraz düşerse veya petrol fiyatında geri çekilme görülürse altında da hızlı bir gerilemenin mümkün olabileceğini, petrol fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi durumunda ise altına olan talebin de artabileceğini söyledi.

Kalyoncu, "Altında ciddi bir fiziki talep yok. Fiziki yatırımcılarında bu yükselen fiyatları satış fırsatı olarak değerlendirdiklerini görüyoruz. Petrol fiyatları yatay kalırsa ya da aşağı yönlü hareket görülürse altında da 1.300 doların altına hızlı bir geri çekilme görebiliriz'' dedi.

'1.300 - 1.320 dolar bandında tutunarak...'

Noor Capital Market Uluslararası Piyasalar Uzmanı Ahmet Uluhan ise Fed'in varlık alımlarını sonlandırmasının ardından uzunca bir süre faiz artırımına gitmeme yönünde tavır ortaya koymasının piyasalar üzerindeki erken faiz artırım endişesini sonlandırırken, altında da tekrar yukarı yönlü atakların etkisini artırmasına neden olduğunu söyledi.

Irak merkezli gelişmelerinde endişeleri artırması ile altının öncelikle kritik 1.280 dolar kademelerini aştığını ve yukarı yönlü atakların 1.300 dolar üzeri kademelere doğru genişlediğini kaydeden Uluhan, Irak krizinin belirsizliğini koruması, krizin boyutlarının özellikle enerji piyasaları üzerinde olumsuz etkilerini sürdürmesi ve gelişmelere yönelik ABD yönetiminin "light yaklaşımı"nın piyasalarda endişelerin ve buna paralel güvenilir liman olarak altında talebin artmasına neden olduğunu belirtti.

Altının ons fiyatında 1.320 dolar seviyelerinin görülmesinin ardından bir miktar düzeltme geldiğinin görüldüğünü ifade eden Uluhan, "Altın 1.300-1.320 dolar bandında tutunarak gelişmeleri fiyatlamaya çalışacaktır. Şimdilik çözüm sürecine dair ABD yönetiminin tutumu merakla takip edilmeye devam edilecektir. Krizin boyutlarının büyümesi durumunda altının 1.330 - 1.350 seviyelerine doğru yeni bir atağa kalkması muhtemel görünüyor" dedi.