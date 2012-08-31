Altın ihracatı 2 milyar doları geçti

Türkiye'nin en büyük ihracat kalemi haline gelen altında artış devam ediyor. Altın ve kıymetli metaller ihracatı tarihinde ilk kez 2 milyar doları aşarken, ithalat 2 milyar dolara dayandı. Altında en büyük alıcı ise yine değişmedi: İran...

Türkiye İstatistik Kurumu bugün temmuz ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre ihracat geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 8.5 artarak 12.8 milyar dolara ulaştı. Bu yükselişte en büyük pay ise altın ve kıymetli metallar ihracatındaki artış oldu.

Nisan ayında 1.5 milyar dolara ulaşarak sürpriz yapan ve ekonomi gündeminin en önemli konularından biri haline gelen altın ihracatı artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında sadece 258.7 milyon dolar olan altın ve kıymetli madenler ihracatı, aradan geçen 1 yılda tam yüzde 705 artarak 2 milyar 82 milyon dolara ulaştı.

10 milyar dolar gidiyor

Türkiye'den yapılan altın ihracatının artmasındaki en önemli sebep İran. İran nisan ayından bu yana Türkiye'den çok büyük oranlarda altın ithal ediyor. Sadece son 4 ayda yapılan Türkiye'den yapılan ithalat 7 milyar dolara dayandı. Yılbaşından bu yana ise Türkiye 8 milyar 855 milyon dolarlık altın sattı.

Türkiye'den İran'a yapılan satış külçe altın şeklinde oluyor. Türkiye'deki firmalar yurtdışından ithal ettiği altını külçe altın olarak İranlı firmalara satıyor. Bu işlem sırasında altın ihracatı patlarken ithalat da aynı şekilde rekor kırıyor.

Ağustos rakamlarına göre 2 milyar 82 milyon dolarlık ihracata karşılık 1 milyar 991 milyon dolarlık ithalat söz konusu. Yani Türkiye'nin bu dış ticaretten kazancı yalnızca 91 milyon dolar. Yılbaşından bu yana oluşan rakamlara bakıldığında ise altın ve kıymetli madenler ithalatı 6.1 milyar dolara ulaştı.

İran elindeki stoğu arttırıyor

Altındaki dış ticaret hareketini değerlendiren Ekonomist Uğur Gürses, İran'ın savaş riskleri ve Ortadoğu'daki gelişmeler nedeniyle mevcut varlıklarını altına döndürdüğünü söyledi. Olası bir sıcak savaş durumunda İran'ın yalnızca altınla ithalat yapabileceğine dikkat çeken Gürses, "Bu nedenle ellerindeki stokları artırıyorlar. Bunu da sınır komşusu olmamız sebebiyle Türkiye üzerinden yapıyorlar" dedi.

Gürses, Türkiye'nin ithal ettiği külçe altınların sınırdan çeşitli yollarla İran'a geçtiğini belirterek, "Sevkiyatın güvenliği çok önemli bir konu. Türkiye bu anlamda İran'ın en büyük şansı. Uzak ülkelerden gemi veya uçakla kendileri getirmeye kalksa bu onlar açısından güvenilir bir yol değil" diye konuştu.