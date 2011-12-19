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Ekonomi

Altın için kritik uyarı!

Reuters'in anketine katılan 20 ekonomistin çoğu son dönemde güç kaybeden altının onsunun

19 Aralık 2011 02:00

T24 - Reuters'in anketine katılan 20 ekonomistin çoğu son dönemde güç kaybeden altının onsunun gelecek üç ayda 1,500 doları geçemeyeceği öngörüsünde bulundu.

Ekonomistler, altının 2012'nin sonlarından önce tarihi rekorunu kırmasının da zor olduğu tahmininde bulundu. 



Ankete katılanların yaklaşık yarısı altının onsunun 2012'nin ilk çeyreğinde 1,450 dolara, üç tanesi de 1,400 dolara kadar gerileyeceğini düşünüyor. Katılımcılardan dört tanesi de altında 2014'e kadar yeni rekor beklemiyor.


Kayıp yüzde 10'u aştı

Ekonomistlerin bu beklentisi, altının geçen hafta 1.560 dolara inip son 2.5 ayın en düşük seviyesini gördüğü döneme denk geldi.

Daha sonra hafif toparlanan değerli metalin onsu Aralık'ta şimdiye kadar yüzde 10'dan fazla gerileyerek 1,600 dolar sınırında bulunuyor.

Küresel ekonomide belirsizliğin arttığı bu dönemde fiyatı gerileyen altının, güvenli liman olma özelliğini kaybettiği değerlendirmesi de daha sık dile getirilmeye başlandı.

Ekonomistlerin bu değerlendirmesi yaklaşık 10 yıldan beri yükseliş trendinden olan altında, artık bu yükselişin sonuna gelindiği korkusunu da artırıyor.


Hedge fonlar ve Avrupalı bankalar satıyor

Altında yaşanan satışta, hedge fonların yılsonunda nakit ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçmesinin ve sermayelerini artırması gereken Avrupa bankalarının altın varlıklarını ellerinden çıkarmasının etkili olduğu belirtiliyor.

İsviçre merkezli hedge fon Tiberius'un CEO'su Christoph Eibl, "Risklerin her zamankinden daha üst seviye çıktığı bir dönemde altın fiyatlarının gerilemesi gerçekten ilginç. 2012'de altının diğer metaller içerisinde en kötü performansı sergileyeceğini düşünüyoruz" dedi.


Merkez Bankaları destek almıyor

Merkez bankalarının parasal genişleme ve teşvik programları tarafında ellerini sıkı tutması, daha önce güvenli liman olarak görülen altında düşüşün temel nedenleri arasında gösteriliyor.

ABD merkezli yatırım danışmanlığı şirketi DoubleLine Capital'dan Jeffrey Sherman konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Enflasyon tehdidi görmediğimiz için altın şu anda çok cazip görünmüyor" dedi.



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