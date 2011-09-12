-Altın hesapları zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklere dahil olacak ANKARA (A.A) - 12.09.2011 - Türk Lirası yükümlülükler için tutulması gereken zorunlu karşılıkların en fazla yüzde 10'u ABD Doları ve avro cinsinden tutulabilecek. Altın hesapları da zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklere dahil olacak. Merkez Bankasının Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, zorunlu karşılık oranları vadesiz ve ihbarlı döviz tevdiat, yabancı para özel cari ve vadesiz kıymetli maden depo hesapları ile 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli döviz tevdiat, yabancı para katılma ve kıymetli maden depo hesaplarında yüzde 11,5, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli döviz tevdiat, yabancı para katılma ve kıymetli maden depo hesapları ve birikimli döviz tevdiat ile yabancı para katılma hesaplarında yüzde 9,5 olarak uygulanacak. Bankalar, Türk lirası yükümlülükleri için Türk lirası cinsinden, yabancı para yükümlülükleri için ABD doları veya avro döviz cinslerinden olmak üzere TCMB nezdinde açılan hesaplarda belirtilen oranlarda nakden zorunlu karşılık tesis edecekler. Ancak; Türk lirası yükümlülükler için tutulması gereken zorunlu karşılıkların en fazla yüzde 10'u ABD doları veya avro cinsinden, yabancı para yükümlülükler içinde yer alan kıymetli maden depo hesapları için tutulması gereken zorunlu karşılıklar standart altın cinsinden olacak. Kıymetli maden depo hesapları hariç yabancı para yükümlülükler için tutulması gereken zorunlu karşılıkların en fazla yüzde 10'u standart altın cinsinden, bloke hesaplarda tesis edilebilecek. Türk Lirası yükümlülükler için tutulan yabancı para zorunlu karşılıkların Türk Lirası karşılığı, tesis süresinin ilk gününden bir önceki iş günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının internet sitesinde ilan edilen gösterge niteliğindeki ABD doları ve avro döviz alış kurları esas alınarak hesaplanacak. Yabancı para yükümlülükler için tutulan altınların Türk Lirası karşılığı, yükümlülüklerin hesaplandığı tarihte İstanbul Altın Borsasında oluşan altın fiyatı esas alınarak hesaplanacak. Bir tesis döneminde tutulması gereken Türk Lirası zorunlu karşılıkların yüzde 10'unu aşmamak koşuluyla, eksik tutulan karşılıklar bir sonraki dönemde tutulabilecek, fazla tutulan tutarlar bir sonraki dönemde eksik tutulan karşılıklara sayılacak. Türk Lirası yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların Türk Lirası cinsinden tutulan kısmı ile yabancı para yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların en fazla 3 puanlık kısmı ortalama olarak tesis edilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ortalama olarak tutulan zorunlu karşılıkların bir kısmının veya tamamının bankalar itibarıyla belirli süreler için bloke olarak tutulmasını isteyebilecek. Bankaların yabancı para cinsinden yükümlülükleri ile bu yükümlülükler için tesis edilen zorunlu karşılık tutarları; TCMB tarafından alım satımı yapılan dövizler için yükümlülüklerin hesaplandığı tarihte Resmi Gazete'de ilan edilen döviz alış kurları, bankaca alım satımı yapılmayan dövizler için yükümlülüklerin hesaplandığı tarihten bir gün önce TCMB internet sitesinde yayımlanan bilgi amaçlı döviz kurları, kıymetli madenler için yükümlülüklerin hesaplandığı tarihte İstanbul Altın Borsasında oluşan ağırlıklı ortalama kıymetli maden fiyatları, fiyat oluşmaması halinde uluslararası piyasalarda oluşan ve İstanbul Altın Borsası tarafından ilan edilen fiyatlar esas alınarak Türk Lirası cinsinden hesaplanacak. Tebliğin, zorunlu karşılıkların en fazla yüzde 10'unun dolar ve avro cinsinden tutulmasını içeren maddesi ile yabancı para zorunlu karşılıkların Türk Lirası karşılığının, tesis süresinin ilk gününden bir önceki iş günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının internet sitesinde ilan edilen gösterge niteliğindeki ABD doları ve avro döviz alış kurları esas alınarak hesaplanacağını içeren maddesi, 16 Eylül 2011 tarihinden itibaren, diğer maddeleri ise 14 Ekim 2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.