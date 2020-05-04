Altın haftaya yükselişle başladı

Geride bıraktığımız haftayı düşüşle kapatan altın, yeni haftayla birlikte yükselişe geçti. Altının gram fiyatı 385,66 liradan işlem görüyor.

Avrupa ülkelerinin Koronavirüs salgınında zirvenin geçildiğine ilişkin temkinli işaretler vermesi ve ABD'de vaka sayısının bu ayın en yavaş artışını gerçekleştirmesinin ardından son yedi haftanın en büyük haftalık kaybına yönelerek düşüş eğilimine giren altın fiyatları, yeni haftaya değer kazancıyla başladı.

Altın fiyatları

Altının gram fiyatı 385,66 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın: 629,7 lira

Yarım altın: bin 227 lira

Gram altın: 383,46 lira

Cumhuriyet altın: 2 bin 513 lira.