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Ekonomi

Altın günü yine yükselişle kapadı

Son iki haftanın en düşük seviyesine kadar düşen altın günü yine yükselişle tamamladı.

20 Temmuz 2010 03:00



Metin Duyar / T24 

Gündüz  1.176 dolar ons gören altın yönünü yine yukarı çevirerek yeniden yükselişe geçti ve  1.191 dolar/ons ulaştı. Ani talep artışında yine spekülatif hareketler etkili oldu.

Gün içinde ise altının hareketi şöyle gelişti:


Saat 14.50:  Son iki haftanın en düşük seviyesinde



Altın son iki haftanın en düşük seviyesinde,  özellikle spekülatif satışların düşüş de etken olduğu belirtiliyor. Ancak düşüşün bir süre devam etse de sürekli olamayacağı spekülatif hareketlerin uzun soluklu pozisyon tutamayacağı söyleniyor.

 


　

Saat 10.00:  Güne 1180-1185 dolar/ons seviyesinde başladı

Dün 1995- 1990 dolar / ons aralığından yönünü aşağı çeviren altın 1178 dolar /ons kadar indikten sonra toparlanarak güne 1180-1185 dolar ons aralığında başladı. Bugün altın yönünün 1180-1190 dolar /ons aralığında seyretmesi beklenmekte.




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