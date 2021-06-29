Altın güne hafif düşüşle başladı; gram altın 496 TL

Ons altın yeni güne hafif kayıpla 1776 dolar seviyesinde başladı. Gram altın ise 500 liranın hemen altında 496 lira civarında seyretmeye devam ederken düşüş trendini koruyor.

Ons altın yeni haftaya dar bir aralıkta 1781 dolarda başlamış gün içinde dar seyrini koruyarak kapanışı 1778 dolardan yapmıştı. Ons altındaki düşüş yeni günde de devam etti ve açılışta 1776 dolar seviyesini gördü.

Gram altın 501 lirayla başladığı haftanın ilk işlem gününü 498 liradan kapamıştı.

Çeyrek altın ise 812 liradan işlem görüyor.