Altın güne düşüşle başladı

Altının gram fiyatı, dün 198,8 lira ile son bir ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün düşüşe geçerek 193,9 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün Dolar/TL 'nin tarihi zirvesini görmesinin etkisiyle son bir ayın en yüksek seviyesi 198,8 lirayı gören gram altının fiyatı, bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçerek günü yüzde 0,05'lik artışla 194,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugün ise hem ons fiyatı hem de dolar/TL'deki gerilemenin etkisiyle güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,4 değer kaybıyla 193,9 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 317 lira, Cumhuriyet altını da 1.295 liradan satılırken, altının ons fiyatı yüzde 0,1 düşüşle 1.245,9 dolardan alıcı buluyor.

Gram altın ne kadar?

194,51 liradan alınırken, 194,55 liradan satılıyor

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın ise 310,77 liradan alınırken 318,06 liradan satılıyor.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın da 619,60'dan alınırken 636,11 liradan satılıyor.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını ise 1268,00 liradan alınıp 1283,00 liradan alıcı buluyor.