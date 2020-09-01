Altın global gelişmelerin etkisiyle tekrar yükselişe geçti, kritik seviyelerine yaklaşıyor

Altın fiyatları global piyasalarda FED’in yeni para politikası stratejisinde faiz oranlarını diğer ülkelerden daha uzun süre düşük seviyede tutacağı beklentisiyle 2 bin dolara doğru yükselişini hızlandırdı.

Altının ons fiyatı salı günü itibarıyla 1988 dolara kadar yükselmiş durumda. Doların düşük faiz politikası beklentisiyle diğer para birimleri karşısında gerilemesinden de güç alan altın değer kazanarak 2 bin dolar seviyesine tekrar yaklaşmaya başladı.

Türkiye’de gram altında önceki kapanış 464 TL seviyesindeydi. Global gelişmelerden etkilenen gram altın, onsdaki fiyat artışıyla beraber 471 TL’ye yükseldi. Çeyrek altın 763 TL’den işlem görürken, cumhuriyet altını ise 3 bin 141 TL’ye çıkmış durumda.

Çin'de güçlü toparlanma sinyalleri, FED dikkatle izleniyor

Altının fiyatlarında gözler ABD merkez bankası FED’den gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Bloomberght’nin haberine göre, FED Başkan Yardımcısı Richard Clarida, Pazartesi günü yaptığı konuşmada, gelecekte bir dönem ABD Hazine tahvil faizlerindeki yükselişin sınırlanmasına kapıyı açık bıraktı, ancak şimdi bunun ihtimalinin düşük olduğunu kaydetti.

Öte yandan toparlanan talebin desteğiyle üretimi artıran Çin imalat sektörü Ağustos ayında yaklaşık 10 yılın en hızlı büyümesini kaydetti. Yeni ihracat siparişleri bu yıl ilk defa artış kaydetti. Doların gerilemesinde Çin'deki beklentilerin üzerindeki imalat PMI endeksi de etkili oldu.