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Ekonomi

Altın geri dönüyor

Altın fiyatları toparlanmaya çalışıyor

23 Nisan 2013 12:42

Uluslararası piyasada altının ons fiyatı 1426 dolarla son bir haftanın en yüksek düzeyine yükseldi.
 
Uluslararası piyasada altının ons fiyatı 1426 dolarla son bir haftanın en yüksek düzeyine yükseldi.

Altının yükselişinde yatırımcıların teknik alımları etkili oldu. Altındaki kısmi yükselişe rağmen yatırımcıların 'güvenli liman' olarak nitelendirilen değerli madene yönelik endişeleri sürüyor.

Altın fiyatları 16 Nisan'da 1321 dolara kadar düşerek son iki yılın en düşük düzeyini görmüştü. Altın fiyatları bu yıl yüzde 15 değer kaybı yaşadı.

Altın 1920 dolarla rekor kırdığı 2011 yılından bu yana yaklaşık yüzde 35 geriledi.

Analistler, altın fiyatlarında halen düşüş riski olduğunu belirtiyor.

Altın fiyatları Güney Kıbrıs'ın altın satma planıyla da baskı altında bulunuyor. Rumların 400 milyon Euro'luk altın satabileceği, bunun diğer ülkelere de sıçrayabileceği korkusu yatırımcıları kaygılandırıyor.

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