'Altın gelecek yıl 2 bin doları aşar'

Altın yatırımcıları, yıl sonuna kadar altının ons fiyatının 1800 dolar seviyesine yükseleceğini, 2013'te 2 bin dolar sınırını aşacağını, 2014 sonunda ise 2 bin 400 dolara ulaşacağını tahmin ediyor.



Altın fiyatlarında yükselişin sürmesi bekleniyor.

Dünya Altın Konseyi'ne (WGC) göre, 2011 yılı Eylül ayında altın fiyatları 1771 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Artışın temelinde, özellikle kriz sonrasında küresel ekonomideki belirsizliklerin devam etmesi, Avro Bölgesi borç krizinin derinleşmesi, ABD ekonomisi ve dolara olan güvenin zayıflaması ile altının ''güvenilir'' bir yatırım aracı olarak görülmesi etkili oldu.

Bu tarihteki zirvesinden sonra dalgalı bir düşüş trendine giren altın, 2012 yılı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 değer kazanarak 1590 dolar seviyesine yükseldi.

Ekonomi Bakanlığı'nın raporuna göre, piyasalarda belirsizliğin artmasıyla birlikte riskten genel anlamda bir kaçış gözleniyor ve önümüzdeki dönemde de altın fiyatındaki artışın devam etmesi bekleniyor.

Bu bağlamda, altın yatırımcıları, 2012 yılı sonuna kadar altının ons fiyatının 1.800 dolar seviyesine yükseleceğini, 2013 yılında 2 bin dolar sınırını aşacağını ve 2014 sonunda ise 2 bin 400 dolara ulaşacağını öngörüyor.