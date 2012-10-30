T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

'Altın gelecek yıl 2 bin doları aşar'

Altın yatırımcıları 2013 yılında altının ons fiyatının 2 bin dolar sınırını aşacağını ileri sürdü

30 Ekim 2012 13:48

Altın yatırımcıları, yıl sonuna kadar altının ons fiyatının 1800 dolar seviyesine yükseleceğini, 2013'te 2 bin dolar sınırını aşacağını, 2014 sonunda ise 2 bin 400 dolara ulaşacağını tahmin ediyor.
 
Altın fiyatlarında yükselişin sürmesi bekleniyor.

Dünya Altın Konseyi'ne (WGC) göre, 2011 yılı Eylül ayında altın fiyatları 1771 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Artışın temelinde, özellikle kriz sonrasında küresel ekonomideki belirsizliklerin devam etmesi, Avro Bölgesi borç krizinin derinleşmesi, ABD ekonomisi ve dolara olan güvenin zayıflaması ile altının ''güvenilir'' bir yatırım aracı olarak görülmesi etkili oldu.

Bu tarihteki zirvesinden sonra dalgalı bir düşüş trendine giren altın, 2012 yılı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 değer kazanarak 1590 dolar seviyesine yükseldi.

Ekonomi Bakanlığı'nın raporuna göre, piyasalarda belirsizliğin artmasıyla birlikte riskten genel anlamda bir kaçış gözleniyor ve önümüzdeki dönemde de altın fiyatındaki artışın devam etmesi bekleniyor.

Bu bağlamda, altın yatırımcıları, 2012 yılı sonuna kadar altının ons fiyatının 1.800 dolar seviyesine yükseleceğini, 2013 yılında 2 bin dolar sınırını aşacağını ve 2014 sonunda ise 2 bin 400 dolara ulaşacağını öngörüyor.

ETİKETLER

altın2013ekonomions

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24