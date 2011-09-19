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Ekonomi

Altın geçen haftanın rövanşını aldı İSTANBUL (A.A)

19 Eylül 2011 20:33

-Altın geçen haftanın rövanşını aldı İSTANBUL (A.A) - 19.09.2011 - Külçe altının ons fiyatı 1.800 doların üstündeki seyrini sürdürürken, bu ay içinde gördüğü 1.762,50 dolarlık en düşük seviyeye göre yüzde 2,96 değer kazandı. Ağustos ayını 1.825,93 dolardan kapatan altın, Eylül ayında yaşanan kısa bir durgunlukla 1,8000 doların altına, bu ay içindeki en düşük seviye olan 1.762,50 seviyesine kadar gerilemişti. Daha sonra tekrar yükselişe geçen altın geçtiğimiz haftayı 1.8000 doların üstüne çıkarak 1.811,68 dolar seviyesinden kapattı. Altının onsu şu sıralarda 1.814,60 dolar seviyelerinde seyrediyor.

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