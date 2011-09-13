-Altın fiyatlarının artması kuyumcu esnafını üzdü ADANA (A.A) - 13.09.2011 - Altın fiyatının yılbaşından bu yana yüzde 40 artmasıyla satışları azalan kuyumcu esnafının, bilezik, küpe ve pırlanta gibi ürünlerde kredi kartıyla vade farkı almadan taksitle satış yaparak müşterileri çekmeye çalıştığı bildirildi. Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önemli bir yatırım aracı ve özel günlerde hediye olarak tercih edilen altının, fiyatının yükselişe geçmesiyle birlikte kuyumcu esnafının satışlarında gözle görülür durgunluk yaşandığını söyledi. Ocak ayından itibaren fiyatı artmaya başlayan altının, yaz günlerinde alıcısının yok denecek kadar az olduğunu, kuyumcu esnafının satışlarının yüzde 90 oranında azaldığını belirten Başman, ''24 ayar altının fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 40 arttı. Yılbaşında gramı 70 lira olan 24 ayar altın, şimdi 107 lira düzeyinde. Durum böyle olunca esnaf, bilezik, küpe ve pırlanta gibi ürünleri kredi kartıyla vade farkı almadan satarak müşteri çekmeye, ve sıkıntılı günleri kurtarmaya çalışıyor'' dedi. Geçmiş yıllarda yaz aylarında düğün sezonu nedeniyle altın satışı yaptıkları günleri özler hale geldiklerini anlatan Başman, şöyle konuştu: ''Kredi kartı ve taksitlendirme olmazsa işimiz zor. Bizim gibi birkaç sektör daha kredi kartı satışı ile ayakta durmaya çalışıyor. Taksitli satış can simidimiz oldu desek yeri. İçi dolu bileziklerde minimum karlarla çalışıyoruz. 100 gram altında 50 lira para kazanmadığımız oluyor. Müşterinin memnuniyetini kazanmak için kar marjımızı yeterince düşürdük. Kuyumcular, yaz aylarında beklediği ticari potansiyeli yakalayamadı. Örneğin gurbetçiler artık düğün hediyesi veya yatırımla uğraşmıyor. Aslında onlar da ciddi boyutta sıkıntıdalar. Avrupa'da da sıkıntı var. Şimdi gurbetçilerin düğünleri mütevazi oluyor. Yurt içindeki vatandaşlar da yaz aylarında yayla, köy ve denizde tatildeydiler. Kuyumcunun umudu, artık sonbahar ve kış aylarında.'' Başman, kuyumcu esnafının masraflarını ancak karşılayabildiğini, bazı harcamalarda tasarrufa gittiklerini, bazılarının ise durgunluk nedeniyle işçi çıkarmak zorunda bile kaldığını kaydetti.