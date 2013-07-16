'Altın fiyatlarındaki düşüş sürecek'

Son dönemde meydana gelen düşüşlerle yatırımcısını üzen altındaki sert hareketlerin devam edebileceği belirtildi. Amerikan CNBC kanalına konuşan Duke Üniversitesi öğretim üyesi Campbell Harvey, altının ons fiyatının şu andaki bin 294 dolar seviyesinden 500 dolar daha düşüşle, 800 dolar seviyesine gerileyebileceğini söyledi. Duke Üniversitei Fuqua İşletme Okulu’nda görev yapan Harvey, altının 2 bin 500 yıllık geçmişinde, enflasyona bağlı fiyatının hiç değişmediğini söyledi. Harvey, “Altının onsu uzun vadede 800 dolara gerileyebilir” dedi. Öğretim üyesi, “Tarihsel gelişmelere baktığınızda, altın fiyatlarında ortalama bir seviyeye gerileyip sabit kalma eğiliminin olmadığını görülüyor. Altın belirli kritik seviyelerin altına gerileyip tekrar yukarı çıkmıştır” diye devam etti.

Çin'in etkisi büyük

Harvey, altının onsunun 800 dolardan daha da aşağı seviyelere gerileyebileceğini, yakın zamanda ons fiyatının daha düşük seviyelere indiğini belirtti. Harvey “Belki bu hemen yarın olmayacak ama altın fiyatlarındaki değişim döngüsü 10-15 yıl sürüyor. Şimdi de böyle bir döngünün içindeyiz” dedi. Uzman, altın fiyatlarının taleple de bağlantılı olduğunu, bu konuda Çin’deki gelişmelerin etkili olduğunun altını çizdi ve “Çin’deki ekonomik büyümede yaşanan yavaşlama altına olan talebin azalacağı yönünde bir işaret. Çin en büyük altın alıcılarından biri” diye devam etti.