T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

'Altın fiyatlarındaki düşüş sürecek'

Duke Üniversitesi öğretim üyesi Campbell Harvey, altının ons fiyatının şu andaki seviyesinden 500 dolar daha düşüşle, 800 dolar seviyesine gerileyebileceğini söyledi

16 Temmuz 2013 12:44

Son dönemde meydana gelen düşüşlerle yatırımcısını üzen altındaki sert hareketlerin devam edebileceği belirtildi. Amerikan CNBC kanalına konuşan Duke Üniversitesi öğretim üyesi Campbell Harvey, altının ons fiyatının şu andaki bin 294 dolar seviyesinden 500 dolar daha düşüşle, 800 dolar seviyesine gerileyebileceğini söyledi.  Duke Üniversitei Fuqua İşletme Okulu’nda görev yapan Harvey, altının 2 bin 500 yıllık geçmişinde, enflasyona bağlı fiyatının hiç değişmediğini söyledi. Harvey, “Altının onsu uzun vadede 800 dolara gerileyebilir” dedi. Öğretim üyesi, “Tarihsel gelişmelere baktığınızda, altın fiyatlarında ortalama bir seviyeye gerileyip sabit kalma eğiliminin olmadığını görülüyor. Altın belirli kritik seviyelerin altına gerileyip tekrar yukarı çıkmıştır” diye devam etti.

 

Çin'in etkisi büyük

 

Harvey, altının onsunun 800 dolardan daha da aşağı seviyelere gerileyebileceğini, yakın zamanda ons fiyatının daha düşük seviyelere indiğini belirtti. Harvey  “Belki bu hemen yarın olmayacak ama altın fiyatlarındaki değişim döngüsü 10-15 yıl sürüyor. Şimdi de böyle bir döngünün içindeyiz” dedi. Uzman, altın fiyatlarının taleple de bağlantılı olduğunu, bu konuda Çin’deki gelişmelerin etkili olduğunun altını çizdi ve “Çin’deki ekonomik büyümede yaşanan yavaşlama altına olan talebin azalacağı yönünde bir işaret. Çin en büyük altın alıcılarından biri” diye devam etti.

 

 

ETİKETLER

altınonsçinabdtürkiyeenflasyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24