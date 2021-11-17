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Ekonomi

Altın fiyatlarında zirve: Gram 634 TL'yi geçti, çeyrek 1026 TL'ye geldi

17 Kasım 2021 17:58

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 3,26 artışla 634,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.026,00 lira, Cumhuriyet altını 4.199,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 3,26 yükselişle 634,20 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) - 634

Cumhuriyet Ata Lira - 4.269

Yarım Ziynet - 2.041

Çeyrek Ziynet - 1.026

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