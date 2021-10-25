Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor; gram 563 TL

Altın fiyatları artan döviz kurunun etkisiyle yükselmeye devam ediyor. Gram altın geç saatlerde 567 lira seviyesini görerek yeni bir rekor kırarken, çeyrek altın da tarihi zirvesini 928 liraya taşıdı.

Gram altın sabah saatlerinde yeni haftaya 563 liradan açılış yaparken, geçtiğimiz hafta 561 lirayla rekor kırmış, haftayı ise 553 liradan kapatmıştı.

Çeyrek altın ise 920 liradan haftanın ilk işlem gününe başlarken, önceki hafta kapanışta 905 lira seviyesinden işlem görmüştü.

Ons altında da yükseliş devam ederken, ons 1800 dolar seviyesine dayanarak haftaya 1797 dolardan başladı. Ons önceki haftayı ise 1792 dolardan kapatmıştı.