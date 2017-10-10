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Ekonomi

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor

Dikkatler Türkiye ile ABD arasındaki gerilimde

10 Ekim 2017 15:04

Altın fiyatları, yatırımcıların para politikasının sıkılaştırılmasına ilişkin işaretler bulabilme için dikkatlerini Çarşamba günü açılanacak olan Fed toplantı tutanaklarına çevirmeleri ile birlikte yükselişini üçüncü güne taşıdı. Öte yandan dikkatler aynı zamanda Türkiye ile ABD arasındaki gerilime de çevrildi.

Spot altın yüzde 0.2 yükselerek Singapur saati ile 13:54'te ons başına 1,285.94 dolara çıktı.

ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0.2 düştü.

Singapur'da Oanda kıdemli piyasa analisti Jeffrey halley, altının halen artmakta olan jeopolitik gerilimden destek bulduğunu söyledi.

Altın destekli exchange traded fonlarındaki (ETF) altın varlıkları, Bloomberg'in derlediği verilere göre, Pazartesi günü itibariyle yüzde 0.2 artarak 2,154.6 tona çıktı.

Çin'de Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda işlem gören Aralık vadeli altın kontratları gram başına 276.65 yuan seviyesinde yatay seyrederken, Aralık vadeli gümüş kontratları yüzde 0.1 yükselerek kilogram başına 3,897 yuana tırmandı.

Diğer değerli metallerden spot gümüş yüzde 0.4 yükselerek ons başına 17.0409 dolara çıkarken, platin yüzde 0.6 yükselerek ons başına 922.18 dolara ve palladyum yüzde 0.4 yükselerek ons başına 934.79 dolara tırmandı.

 

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