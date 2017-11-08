Altın fiyatlarında yeni rekor

Altın fiyatları dolarda yaşanan artışla yeni bir rekor kırdı. İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 160,30 lira ile yeni tarihi zirvesine ulaştı.

Altın fiyatları dün yurtiçi piyasalar kapandıktan sonra döviz kurlarındaki değer kazançlarına paralel tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 159,7 lirayı görmüştü. Altın bugüne sakin başlayıp 159 lira seviyelerinde dengelenmesine karşın öğleye doğru gelen alımlarla yeniden yükselişe geçti.

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 160,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.073,00 lira oldu.