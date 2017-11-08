T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Altın fiyatlarında yeni rekor

Altın tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

08 Kasım 2017 16:50

Altın fiyatları dolarda yaşanan artışla yeni bir rekor kırdı. İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 160,30 lira ile yeni tarihi zirvesine ulaştı.

Altın fiyatları dün yurtiçi piyasalar kapandıktan sonra döviz kurlarındaki değer kazançlarına paralel tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 159,7 lirayı görmüştü. Altın bugüne sakin başlayıp 159 lira seviyelerinde dengelenmesine karşın öğleye doğru gelen alımlarla yeniden yükselişe geçti.

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 160,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.073,00 lira oldu.

ETİKETLER

Altındolarrekorekonomipiyasa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24