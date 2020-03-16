Altın fiyatlarında son durum ne?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik vatandaşların yakından takip etmesine neden oluyor. Koronavirüs salgınının etkisiyle yatırımcılar güvenli limana yönelince yedi yılın zirvesine yükselen altın fiyatları sonrasında bir miktar düştü. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 314,30 Lira

Çeyrek altın: 522,19 Lira

Yarım altın: 1.046,45 Lira

Cumhuriyet altını: 2.154,00 Lira

Altın fiyatları geçen haftayı nasıl kapatmıştı?

Geçen hafta İstanbul Kapalıçarşı'da 320 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 320,20 liradan, 2 bin 110 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 131 liradan, 292 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 296 liradan, 2 bin 61 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 81 liradan, bin 30 liradan alınan Yarım Ziynet bin 40 liradan ve 515 liradan alınan Çeyrek Ziynet 520 liradan satıldı.