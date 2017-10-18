Altın fiyatlarında son durum ne?

Altın fiyatları, 2 günlük düşüşün ardından, dikkatlerin Fed başkan adaylarına ve Çin'e çevrilmesi ile sakin seyretti. Altın fiyatları, yatırımcıların bir sonraki Fed başkanının daha şahin olacağı yolundaki beklentileri ve öte yandan, Çin Komünist Partisi Kongresi'nin açılışının yaklaşmasıyla Çin'in ekonomik politikasına ilişkin işaretler beklemeleriyle birlikte, iki günlük düşüşünün ardından fazla değişmedi.

Spot altın, önceki iki günde yüzde 1.4 düştükten sonra yüzde 0.1 yükselerek, Singapur saati ile 11:51'de ons başına 1,286.49 dolara çıktı.

Fed Başkanlığı için aday olan Stanford Üniversitesi ekonomisti John Taylor'ın, geçen hafta Beyaz Saray'daki mülakatta ABD Başkanı Donald Trump'ı etkilediği söyleniyor. Taylor faizlerin daha hızlı artırılması taraftarı olarak biliniyor.

Bloomberg'in haberine göre, Sydney'de Fat Prophets kaynak analisti David Lennox, "Fed'de eğilimin Taylor'a dönmesi, faiz şahinlerinin muhtemelen ön plana çıkmasına neden olacak," dedi ve "İlk dolar bu habere tepki verdi ve altın aşağıda" şeklinde görüş bildirdi.

ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi, salı günü bir haftanın en yüksek seviyesine tırmanmasının ardından yüzde 0.1 geriledi.

Oanda'nın kıdamli analisti Jeffrey halley, "Traderlar Çin'de Komünist Parti Kongresi'ne odaklandı ve toplantıdan çıkabilecek sürpriz manşetler öncesi düşüşlerde alım yapabilirler" dedi.

Spot gümüş, iki günlük düşüşün ardından, yüzde 0.2 yükselerek ons başına 17.0742 dolara çıktı. Platin yüzde 0.1 düşerek ons başına 933.61 dolara inerken, palladyum yüzde 0.5 yükselerek ons başına 987.11 dolara çıktı.