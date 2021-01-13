Altın fiyatlarında son durum

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 444 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 728 lira, cumhuriyet altını da 2 bin 965 liradan satılıyor.

12 Ocak Salı günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 445 liradan tamamladı.



Gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 444 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 728 lira, cumhuriyet altını da 2 bin 965 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.860 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ile dolar endeksindeki düşüşün üst üste ikinci güne taşınması ve ABD'deki teşvik paketi beklentilerinin altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.