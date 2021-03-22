Altın fiyatlarında sert yükseliş

Merkez Bankası'nın politika faizi 200 baz puan artırmasından sonra 403 TL’ye kadar gerileyen gram altın yüzde 10 değer kazanarak, 450 liraya yükseldi.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Merkez Bankası başkanlığında Naci Ağbal görevinden alınarak, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atanması sonrasında yüzde 10’dan fazla yükselen dolar kuru ile birlikte gram altın fiyatları, geçen hafta kapanışa göre yüzde 10’dan fazla yükselerek 450 TL civarında bulunuyor.

Çeyrek altın 736 lira, cumhuriyet altını ise 2 bin 936 liradan işlem görüyor.

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