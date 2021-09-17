Altın fiyatlarında düşüş sürüyor

Altın fiyatları, Fed'in varlık alımlarını azaltmaya başlayacağı beklentisiyle sert kayıpla karşılaştı. Ons altın 1752 dolara düştükten sonra tepki alımlarıyla karşılaştı ancak düşüş eğilimi devam ediyor.



Altın piyasasında Fed'in alacağı kararlar kritikleşti. Fed'in gelecek hafta yapacağı toplantıda varlık alımlarının azaltılmaya ve bu politikaya da 2021 yılı içinde başlanması beklentisi ons altında sert kayıplara neden oldu. Ons altın 1752 dolara kadar düşüş gösterdi.

ABD'de dün açıklanan perakende satış verisinin beklentilerin üstünde ve güçlü artış göstermesi de altın fiyatlarında düşüşe sebebiyet verdi.

Ons altın gün içinde en düşük 1752 dolar, en yüksek 1761 dolar seviyesini gördü. Saat 10.43 itibariyle ons altın 1761 dolardan alıcı buluyor.

Gram altın 485 lira

Gram altın fiyatları da ons altındaki düşüşe paralel olarak kayba yöneldi. Gram altın gün içinde en düşük 480 lira, en yüksek 483 lira seviyesini gördü. Saat 10.43 itibariyle 485 liradan alıcı buluyor.