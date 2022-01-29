Altın fiyatlarında düşüş sürüyor

Amerikan Merkez Bankası faiz kararının ardından altın fiyatları aşağı yönlü hareket etmeye başladı. 29 Ocak Cumartesi günü saat 15:55 itibarıyla gram altın 782,53 liradan 1.271,35 liradan işlem gördü.

Fed’in sıkılaştırma mesajları sonrası dolar endeksinin son birkaç ayın zirvesine yükselmesinin ardından altın fiyatları son 2 ayın en düşüğünde işlem gördü.

Dolar, işlemcilerin bu yıl büyük faiz artırımları gerçekleştirileceğini fiyatlamasıyla kilit seviyeleri aşmasının ardından yedi ayın en iyi haftasını kapatmaya hazırlanıyor.

Fed Başkanı Jerome Powell çarşamba günü politika toplantısının sona ermesinin ardından yaptığı konuşmada faizlerin daha önceki dönemlerde görülenden daha hızlı yükseltebileceği ihtimaline açık kapı bırakarak Fed’in bu yıl beş veya daha fazla faiz artırımı gerçekleştirebileceği beklentilerini kuvvetlendirdi.

Fed Başkanı’nın verdiği mesajlar doların diğer para birimleri ve değerli metaller karşısında değer kazanmasına neden olurken altın piyasasında geri çekilme yaşandı.

ABD’den gelen ekonomik veriler de ekonominin yaklaşık 40 yılın en büyük yıllık büyümesini gerçekleştirdiğini gösterdi. Bu veri de doların değer kazanmasında etkili oldu.

Spot piyasada altın fiyatları

Fed etkisi sonrası altın kasımdan bu yana görülen en keskin haftalık düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1.791,01 dolar seviyesini kaydetti.