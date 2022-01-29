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Ekonomi

Altın fiyatlarında düşüş sürüyor

Gram altın 782,53 liradan işlem görüyor

29 Ocak 2022 16:22

Amerikan Merkez Bankası faiz kararının ardından altın fiyatları aşağı yönlü hareket etmeye başladı. 29 Ocak Cumartesi günü saat 15:55 itibarıyla gram altın 782,53 liradan 1.271,35 liradan işlem gördü. 

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