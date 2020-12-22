Altın fiyatlarında dalgalanma, uzmanlar yıl sonunda ne bekliyor?

Altın fiyatlarında iki günden bu yana yaşanan sert dalgalanmalar sonrasında gram altın 470 TL'den 460 lire seviyesine indi.

Altın fiyatlarında sert dalgalanmalar yaşanıyor. Mutasyona uğrayan Koronavirüs nedeniyle yeni seyahat kısıtlamalarının hayata geçmesi ve yatırımcıların güvenli liman arayışları ile ons altın dün 1.900 doların üzerine çıktı. Ancak daha sonra kazanımlarını geri verdi ve 1.855 dolara kadar geriledikten sonra 1.870 dolar seviyesinde dengelendi.

Gram altında düşüş

Sözcü gazetesinin haberine göre; gram altında da benzer bir durum yaşandı. Günün ilk yarısında iç piyasada doların da yükselişe geçmesiyle hareketlenen gram altın fiyatları 470 TL seviyesine kadar yükseldi. Daha sonra hem doların tekrar 7.70’in altına gelmesi hem de ons altında yaşanan düşüşle birlikte 460 TL seviyeleri görüldü.

İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, doların da seyrine bağlı olarak gram altının yıl sonunda 470-475 TL seviyesinde olmasını beklediklerini belirterek, "2021 yılının ilk ayları itibarıyla ons altın fiyatları ile dolarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak gram altında tekrar 520-530 TL seviyesini görebiliriz." öngörüsünde bulundu.